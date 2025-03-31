Afyonkarahisar'da Kaza: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da sürücüsünü yoldaki çukura girmemek için manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Sazak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S., kullandığı 03 LL 061 plakalı otomobille seyir halindeyken yoldaki çukura girmemek için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada M.T., ve N.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR