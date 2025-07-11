Afyonkarahisar'da Kaza: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde iki kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E.Y.'e idaresindeki 34 KIF 289 plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte D.I.T., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanlardan jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR