Afyonkarahisar\'da Konut Dokunulmazlığını İhlal Eden Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 3 yıl 3 ay 29 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede V.Ö., isimli şahsın nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 3 yıl 3 ay 29 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR