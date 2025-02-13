Afyonkarahisar'da Korkunç Olay: Eşini Bıçaklayıp İntihar Etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Korkunç Olay: Eşini Bıçaklayıp İntihar Etti

İbrahim G., tartıştığı eşi E.G.'yi bıçakladıktan sonra intihar etti. Kadının durumu iyi.

13.02.2025 14:21
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Afyonkarahisar'da bir şahıs tartıştığı karısını bıçakladıktan sonra intihar etti. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olay, Fatih Mahallesi'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim G., (46) isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle karısı E.G. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim G., iddiaya göre karısını kolundan ve göğsünden bıçakladı. Ardından İ.G., aynı bıçağı kalbine sapladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede İbrahim G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan karısı E.G.'yi ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. E.G.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken eşinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Korkunç Olay: Eşini Bıçaklayıp İntihar Etti - Son Dakika

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