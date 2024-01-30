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Afyonkarahisar'da Kurusıkıdan Bozma Tabanca Temizlerken Kendisini Vuran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kurusıkıdan Bozma Tabanca Temizlerken Kendisini Vuran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Afyonkarahisar'ın Erenler mahallesinde yaşanan olayda, U.A. isimli şahıs evinde kurusıkıdan bozma tabancayı temizlerken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Arkadaşı tarafından acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan U.A., polise verdiği ifadesinde kimseden şikayetçi olmadığını belirtti.

Afyonkarahisar\'da Kurusıkıdan Bozma Tabanca Temizlerken Kendisini Vuran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
30.01.2024 - 10:42,  Güncelleme: 10:43
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Afyonkarahisar'da kurusıkıdan bozma tabancayı temizlerken kendisini vuran şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.A., isimli şahıs evinde kurusıkıdan bozma tabancayı temizlerken silah bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun şahsın bacağına isabet etti. Bu sırada evde bulunan U.A.'nın arkadaşı Ö.K., isimli şahıs ise Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri U.A.'yı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise evde inceleme yaparken, U.A., ifadesinde kendisini yanlışlıkla vurduğunu ve kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kurusıkıdan Bozma Tabanca Temizlerken Kendisini Vuran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kurusıkıdan Bozma Tabanca Temizlerken Kendisini Vuran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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