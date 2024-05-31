Afyonkarahisar'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar\'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, bir kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve şarampole devrildi. Kazada kamyonun kasasındaki enjeksiyon makinesi tarım arazisine düştü. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı ve araç vinç yardımıyla kaldırıldı.

31.05.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen makine yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Karacalar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.F., idaresindeki 42 CFN 71 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada kamyonun kasasındaki enjeksiyon makinesi ile tarım arazisine düştü. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, devrilen araç ve makine vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren bir çalışma sonrası olay yerinden kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

İnceleme, Jandarma, Emirdağ, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
08:57 BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:03:29. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement