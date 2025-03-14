Afyonkarahisar\'da Minibüs-Motosiklet Kazası

Afyonkarahisar'da minibüs ile çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki 03 KS 500 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü D.C.A., idaresindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile İ.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR