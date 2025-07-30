Afyonkarahisar\'da Orman Yangını

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, köy çevresindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve çevre ilçe ve beldeler deki itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi yoğun bir şekilde devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR