Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

01.03.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.B., yönetimindeki 41 APB 009 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile M.T.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:24:59. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement