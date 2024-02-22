Afyonkarahisar\'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, şarampole giren otomobil ise uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Olay, Emirdağ ilçesi camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K., yönetimindeki 35 DK 429 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yaklaşık 10 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı. Kazada sürücü H.K., yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası şarampole giren otomobil vinç yardımıyla yuvarlandığı şarampolden uzun süren uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
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