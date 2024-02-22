Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar\'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik bir şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, otomobil ise uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

22.02.2024 11:53  Güncelleme: 11:57
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, şarampole giren otomobil ise uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Olay, Emirdağ ilçesi camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K., yönetimindeki 35 DK 429 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yaklaşık 10 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı. Kazada sürücü H.K., yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası şarampole giren otomobil vinç yardımıyla yuvarlandığı şarampolden uzun süren uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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