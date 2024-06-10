Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Hafif Yaralı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Adaçal köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B., idaresindeki 26 SU 218 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Sürücü kazayı hafif yaralı atlatırken ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR