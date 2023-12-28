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Afyonkarahisar'da Pancar Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Pancar Yüklü Tır Devrildi

Afyonkarahisar'da pancar yüklü bir tırın devrilmesi sonucu karayolunun bir yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Kazada tırın dorsesindeki 22 ton pancar yola dağıldı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da Pancar Yüklü Tır Devrildi
28.12.2023 - 12:53,  Güncelleme: 12:58
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Afyonkarahisar'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu karayolunun bir yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, Bolvadin- Emirdağ ilçe karayolu üzeri Kemerkaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., idaresindeki 03 VV 529 plakalı pancar yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç ardından yol kenarındaki refüje girip devrildi. Yan yatarak durabilen aracın sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken ardından kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Kazada tırın dorsesindeki bulunan yaklaşık 22 ton pancar ise yola dağıldı. Kazanın ardından karayolunun bir yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalırken, yol pancarların temizlenmesi ve tırın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Kemerkaya, Emirdağ, Ulaşım, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Pancar Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika


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