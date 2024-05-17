Afyonkarahisar\'da parada sahtecilik suçundan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da parada sahtecilik suçundan aranan şahıs polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri parada sahtecilik suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan H.D., isimli şahsı kent merkezinde gerçekleştirdiği operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR