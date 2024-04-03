Afyonkarahisar'da Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 şahıs 414 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.B. isimli bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Gözaltına alınan şahıs, üst aramasında 2,31 gram uyuşturucu madde ve 1 adet 414 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.04.2024 23:13
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Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 şahıs 414 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemelerde M.A.B. isimli bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Ardından şahsı gözaltına alan ekipler yaptıkları üst aramasında 2,31 gram uyuşturucu madde,

1 adet 414 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi, olay sonrası gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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