Afyonkarahisar'da 2,71 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2,71 gram uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar\'da 2,71 gram uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 2,71 gram uyuşturucu ele geçirildi. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama noktasında şüpheli araç durduruldu ve yapılan aramada uyuşturucu bulundu. Olay sonrası araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

01.03.2024 13:59  Güncelleme: 14:01
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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 2,71 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2,71 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olay sonrası araçta bulunan C.G., U.E. ve

A.İ.B.S., isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 2,71 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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