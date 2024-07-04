Afyonkarahisar'da Sanayi Sitesindeki Marangoz Dükkanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Sanayi Sitesindeki Marangoz Dükkanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar\'da Sanayi Sitesindeki Marangoz Dükkanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde bir marangoz dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

04.07.2024 10:57
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Afyonkarahisar'da sanayi sitesindeki marangoz dükkanında sabah karşı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile başka dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, kent merkezindeki ikinci küçük sanayi sitesinde sabah karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitede bulunan bir marangoz dükkanından dumanlar yükseldiğini gören gece bekçileri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Sanayi Sitesindeki Marangoz Dükkanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Sanayi Sitesindeki Marangoz Dükkanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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