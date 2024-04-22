Afyonkarahisar\'da Selüloz Yüklü Tır Devrildi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan selüloz yüklü tır devrilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, Bolvadin ilçesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ.A. İdaresindeki 42 GL 156 plakalı selüloz yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olayda ciddi miktarda zarar meydana geldiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında bir otobüste yapılan aramada, T.Ö. ve E.D. isimli 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Şahıslara ait olduğu tespit edilen 117 gram kubar esrar ve 21 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yoluna giren 4 şahsa cezai işlem uygulandı. Şahıslara, Kimlik Bildirme Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası verildi.
Anadolu otoyolu Düzce geçişinde yaklaşık 50 milyon değerinde otomobil taşıyan tırda çıkan balata yangınına itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti. Araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.
Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 58 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirilmişti.
Kırgızistan'da miting düzenleyerek darbe girişimi organize etmekle suçlanan iş adamı İmamidin Taşov, saklandığı köyde yakalandı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Taşov'un darbe planı çerçevesinde protesto eylemleri düzenlemek için geçici karargah kurmayı planladığı ifade edildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Rus vatandaşı Olga F. yaralandı. Olga F., otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın ardından emniyet güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, son bir haftada yaptıkları çalışmalarla kayıp olan 7 çocuğu buldu. Çalışmalar kapsamında okul çevreleri ve iş yerleri denetlendi. Bulunan çocuklar ailelerine veya yurda teslim edildi.
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, 3 ayrı mahallede gerçekleşen kablo hırsızlıklarının şüphelisi M.İ. (21) uyuşturucu kullandığı sırada ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında çeşitli suçlardan adli işlem başlatılırken, 9 yıl hapis cezası bulunması nedeniyle Akhisar Süleymanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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