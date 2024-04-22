Afyonkarahisar\'da Selüloz Yüklü Tır Devrildi

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan selüloz yüklü tır devrilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ.A. İdaresindeki 42 GL 156 plakalı selüloz yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olayda ciddi miktarda zarar meydana geldiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR