Afyonkarahisar'da eğitim öğretiminin başlaması ile öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde 24 okul servisi aracı durdurularak kontrol edildi. Denetimde
2 okul servisi aracına 4 bin 334 TL para cezası kesildiği belirtildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Servis Denetimi - Son Dakika
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