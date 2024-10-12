Afyonkarahisar'da Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Silah Ticareti Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Silah Ticareti Operasyonu

Jandarma, silah ticareti yaptığı iddia edilen A.Ü.'yü yakaladı, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

12.10.2024 11:18
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Afyonkarahisar'da silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nuribey beldesinde ikamet eden A.Ü. isimli şahsın ikametinde ruhsatlı tabancasının yıllık iştikakından fazla mermi olduğunu tespit etti. Ardından şahısla ilgili inceleme başlatan ekipler şüphelinin fazla mermi bulundurmasının yanında kayıt dışı tabanca, av tüfeği ve bunlara ait fişekleri satarak ticaretini yaptığını belirledi. Sonrasında şahsın adresine baskın düzenleyen ve arama yapan ekipler 2 adet av tüfeği, yarı otomatik av tüfeği, kısa dipçikli av tüfeği,

tabanca, kurusıkı tabanca, 3 adet havalı tüfek, bin 500'e yakın mermi, 2 adet 1 metre boyunda kılıç,

ve silah yapımında kullanılan malzemeler ile araç ve gereç ele geçirildi.

Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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