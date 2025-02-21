Afyonkarahisar\'da Tır Devrildi, 25 Ton Yem Ziyan Oldu

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Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvan yemi yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, olayda yaklaşık 25 ton yem çevreye saçılarak ziyan oldu.

Olay, Emirdağ ilçesi Gözeli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M., yönetimindeki 42 PM 021 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayda tırın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 25 ton hayvan yemi ise çevreye saçıldı. Yemin büyük bir kısmının ziyan olduğu belirtildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR