Afyonkarahisar'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kızıklı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G., yönetimindeki 03 F 1698 plakalı traktör sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan B.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR