Afyonkarahisar'da Traktör Kazası

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan traktör araçtan düşerek sürücü yaralandı.

Kaza, OSB Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.L., idaresindeki 03 ACG 667 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.Y.'nin kullandığı 03 AN 112 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçtan düşen H.Y., yaralandı. Yaralanan sürücü daha sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR