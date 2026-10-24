Afyonkarahisar'da traktör su birikintisine devrildi, 3 yaralıdan biri ağır - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da traktör su birikintisine devrildi, 3 yaralıdan biri ağır

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Afyonkarahisar\'da traktör su birikintisine devrildi, 3 yaralıdan biri ağır
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınında kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki su birikintisine devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve jandarmanın inceleme başlattığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan traktör, yol kenarında su birikintisinin bulunduğu alana devrildi. Meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaGüncelŞuhutAfyonSon Dakika

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