Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 153,75 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler İ.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Ekiplerin yaptıkları operasyonda şüpheli şahıs İ.A.,'yı gözaltına aldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR