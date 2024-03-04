Afyonkarahisar'da 1.32 gram uyuşturucu madde ve 16 adet hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 1.32 gram uyuşturucu madde ve 16 adet hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar\'da 1.32 gram uyuşturucu madde ve 16 adet hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1.32 gram uyuşturucu madde ve 16 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. ve Z.A.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

04.03.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta 1.32 gram uyuşturucu madde, 16 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiple şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 1.32 gram uyuşturucu madde, 16 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgisi olan F.G. ile Z.A.G. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 1.32 gram uyuşturucu madde ve 16 adet hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 1.32 gram uyuşturucu madde ve 16 adet hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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