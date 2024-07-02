Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı, 207 Hap Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından uyuşturucu satan suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 4 kişi yakalanırken, operasyonda 207 uyuşturucu hap de ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti. Ekipler liderliğini 19 yaşındaki R.E.'nin yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik kent merkezi ve Sinanpaşa ilçesinde önceden belirlenen 5 farklı adrese baskın düzenledi. Baskında A.K. (E-18), H.G. (E-21), Y.Ö (E-19) ve H.A. (E-18) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, 19 yaşındaki örgüt lideri R.A.'nın ise önceki operasyonda tutuklandığı belirtildi.

Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 207 adet sentetik hap, 0,1 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon sonrası yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR