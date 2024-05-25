Afyonkarahisar\'da uyuşturucu satarken yakalanan dolmuş şoförü tutuklandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu satarken yakalanan dolmuş şoförü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda dolmuş şoförlüğü yaptığı öğrenilen M.M.Z.'yi takibe alan ekipler, şahsı 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve makasla birlikte yakaladı. M.M.Z. ile birlikte yakalanan B.A., D.Y. ve F.E. isimli şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Kentteki bir dolmuş hattında şoförlük yaptığı öğrenilen M.M.Z.'nin emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR