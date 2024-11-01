Afyonkarahisar\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otluk alanda çıkan yangın zamanında müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki otluk alandan henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek, alevlerin ormanlık alana sıçramasının önüne geçti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR