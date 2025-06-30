Afyonkarahisar\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Sinanpaşa ilçesindeki Yörük Mezarlığı diye adlandırılan bölgeden çıktı. Bölgeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ormanlık alandaki örtünün yandığı olayda alevler ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR
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