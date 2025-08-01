Afyonkarahisar'da Yangınla Mücadele Önlemleri

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele toplantısı sonrası 15 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler ile havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı.

Toplantı sonrası Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı Orman Yangınları ile Mücadele Hazırlık Toplantısı'nda orman yangınlarıyla mücadele için bir dizi tedbir alınmıştı. Orman yangınlarının önüne geçmek için 15 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı. Bu tedbirlere ek olarak il genelinde yangınla mücadele için yeni tedbirler alındı. Buna göre havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, akaryakıt istasyonları ve diğer ilgili işletmelerden bidon, şişe ve benzeri kaplarla açıktan benzin, mazot ve gaz gibi yakıt satışları 30 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerince denetimler aralıksız sürdürülecek" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR