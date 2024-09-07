Afyonkarahisar'da Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Zehir Taciri Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Zehir Taciri Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satışı yapacağı bilgisi üzerine H.K. isimli şahsın evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve satışa hazır extacy hapları ele geçirildi.

07.09.2024 11:04
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Afyonkarahisar'da jandarma gerçekleştirdiği operasyonla zehir tacirini elindeki uyuşturucu maddeleri satamadan yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çayırbağ beldesinde ikamet eden H.K. isimli şahsın çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipler eğitimli narkotik köpekleri ile yaptığı aramada 106 adet extacy uyuşturucu hap, 237 gram esrar, 2 gram skunk, 3 gram extacy kırıntısı,

26 gram bonzaiye emdirilmiş tütün, 154 adet bonzaiye emdirilmiş tütünün sarımında kullanılan boş makaron, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan H.K.'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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