Ağaç Keserken Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Aybastı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Alacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi arsasında ağaç kesen Dursun Erkoç'un (62) üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erkoç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU
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