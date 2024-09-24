Ağaçta Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

3.Sayfa

Yalova'da ağaçta mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

YALOVA - Yalova'da topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Radar Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla futbol oynayan genç, ağaçta kalan topunu almak istedi. Ağacı tırmanan genç, ne kadar denese de aşağıya inemedi. Gencin arkadaşları durumu Yalova itfaiyesine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, ağaçta mahsur kalan genci merdivenli itfaiye aracıyla kurtardı. Gencin kurtarılmasıyla gencin arkadaşları itfaiye ekiplerini alkışladı.