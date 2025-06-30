Ağrı\'da 2 Bin 80 Gıda Denetimi

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve halk sağlığının korunması amacıyla il genelinde toplam 2 bin 80 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata aykırı işlem yaptığı belirlenen 37 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlerin 670'i toplu tüketim işletmelerine, bin 123'ü gıda satış işletmelerine ve 287'si ise gıda üretim işletmelerine yönelik yapıldı.

Açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması ve halk sağlığının korunması amacıyla ilimiz genelinde 2025 yılı ilk 6 ayında toplamda 2 bin 80 denetim gerçekleştirilmiş olup, mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edilen 37 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - AĞRI