Ağrı'da Asılsız İhbara Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı'da Asılsız İhbara Cezalar

Ağrı\'da Asılsız İhbara Cezalar

Ağrı Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunanlara ciddi para cezaları uygulayacak.

07.03.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalarla meşgul eden kişilere uygulanacak idari para cezalarını duyurdu.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz meşgul edilmemesi gerektiği vurgulanarak, "112 Acil Çağrı Merkezini 'Asılsız Çağrı' ve 'Asılsız İhbarda' bulunmak suretiyle gereksiz yere arayan kişilere ilk arama için 2.489 TL, ikinci ve sonraki her arama için ise 5.698 TL idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin, vatandaşların acil durumlarda hızlı ve etkin bir şekilde yardım alabilmesi için hayati bir öneme sahip olduğu belirtilerek, gereksiz çağrılar nedeniyle gerçek ihtiyaç sahiplerinin mağdur olabileceği ifade edildi.

Gereksiz ihbarlar nedeniyle ambulans, itfaiye ve güvenlik birimlerinin asılsız vakalara yönlendirilmesinin ciddi zaman kayıplarına neden olduğu ve bu durumun hayati tehlike taşıyan vakalara müdahaleyi geciktirebileceği kaydedildi.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan her çağrının dikkatle değerlendirildiği ve gereksiz aramaların önlenmesi için yasal yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. Acil hatların sadece gerçekten ihtiyaç duyulan durumlarda aranması gerektiği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı Valiliği, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Asılsız İhbara Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
15:11 ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
14:23 Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
14:11 Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
13:29 Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
21:30 Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
21:20 İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
21:16 İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
21:15 Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
21:09 İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
21:03 Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 16:21:21. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Asılsız İhbara Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.