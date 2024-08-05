Ajet\'te skandal olay! 50 yolcunun valizi Sabihe Gökçen Havalimanı\'nda unutuldu

3.Sayfa

AJet Havayolu'nun bir uçuşunda "valiz" skandalı yaşandı. Yaklaşık 50 yolcunun valizi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda unutulurken, şirket yetkilileri valizleri haftaya göndereceklerini söyledi.

Son dönemde sık sık gerçekleşen rötar nedeniyle tepkilerin odağında olan AJet Havayolu son olarak bambaşka bir olayla gündeme geldi. Bir uçuşta yolcuların valizleri Sabihe Gökçen Havalimanı'nda unutuldu. Uçaktan inince valizlerini bulamayan yaklaşık 50 yolcu neye uğradığını şaşırdı.

Şirket yetkilileriyle yolcular arasında tartışma çıktı. Yetkililer yolcuların valizlerini haftaya göndereceğini belirtti. Yaşadıkları mağduriyete isyan eden yolcular tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.