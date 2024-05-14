Akhisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Akhisar'da uyuşturucu operasyonu

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yasa dışı kenevir ekimi yapan bir şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 210 kök bakımı yapılmış kenevir bitkisi ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.

14.05.2024 22:36
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Akhisar'da uyuşturucu operasyonu

MANİSA - Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yasa dışı kenevir ekimi yapan bir şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, T.K. isimli şahsın yasadışı kenevir ekimi yaparak uyuşturucu madde temin etmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin Akhisar'da bulunan bağ evi ve ikametgahında arama yaptı. Yapılan aramalarda, 210 kök bakımı yapılmış kenevir bitkisi ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi. Kenevir bitkilerinin bakımlı ve uyuşturucu üretimi için hazır halde olduğu belirlendi. Ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüpheli gözaltında

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.K. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçu' kapsamında adli işlemlere başlandı. Şüphelinin sorgusu devam ederken, operasyonun diğer şüphelilerine ulaşmak için operasyonun genişletildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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