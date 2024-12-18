Akraba Kavgasında 5 Yaralı - Son Dakika
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Akraba Kavgasında 5 Yaralı

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Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

18.12.2024 02:19
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Akrabaların alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden 2 akraba grubu arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce 5 kişi darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, gece yarısı Zafer Mahallesi 6808 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden sözlü olarak başlayan akrabaların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine girdi. Aynı sokakta 2 ayrı evde ikamet eden ailelerin kavgasına kadınlar da karışınca mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayda G.Ü., E.E., B.E., O.E., L.E. olmak üzere 5 kişi darp sonucu yaralandı. Durumu ciddi olan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, hafif yaralanan şahıslar ise polis araçlarıyla hastaneye intikal ettirildi. 5 yaralı ve A.E. ve B.E. isimli şahıslar olmak üzere toplam 7 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akraba Kavgasında 5 Yaralı - Son Dakika

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