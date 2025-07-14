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Aksaray'da Alkollü Kaçış

Aksaray\'da Alkollü Kaçış
14.07.2025 02:13
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Alkollü kadın sürücü, polisten kaçarken lastiği patladı. 3.24 promil alkollü yakalandı.

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan kadın sürücü lastiğinin patlamasıyla jant üzerinde de kaçmayı sürdürdü. Kaza yapınca yakalanan sürücü yasal sınırın 6 katını aşan 3.24 promil alkollü çıktı.

Olay, Tacin Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri 68 KV 444 plakalı cipin kontrolsüz bir şekilde seyrettiğini fark etti. Ekipler, sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine kontrol için "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızlanarak kaçmaya başlarken, polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri hem trafiğin hem de kaçan sürücünün can güvenliği ve herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi amacıyla kontrollü ve uzakta takip yaptı. E-90 Karayolu üzerinde başlayan kovalamacada sürücü polise izini kaybettirmek için Tacin Mahallesi'nde ara sokaklara girdi. Trafiği de tehlikeye atarak hızla kaçmayı sürdüren sürücü bir ara aracın sol ön lastiğini kaldırımın köşesine çarptı. Çarpma sonucu aracın sol ön lastiği patlarken sürücü buna rağmen kaçmayı sürdürdü. Bir süre sonra lastik dağılarak tamamen janttan kopup yola savrulurken, sürücü jant üzerinde de kaçmaktan vazgeçmedi. Yaşanan kovalamaca sürücünün araziyi yol sanıp girmesi ve kaza yapması sonucu son buldu.

Duran araç sürücüsünün kadın olduğunu gören polis ekipleri olaya daha da hassas yaklaşarak A.A. (26) isimli kadını araçtan indirmek istedi. İnmek istemeyen sürücü olay yerine gelen trafik ekiplerince alkol muayenesinden geçirildi. Yapılan kontrolde sürücü yasal sınırın 6 katını aşan 3.24 promil alkollü çıktı. Polis memurları tarafından araçtan inmesi için ikna edilmeye çalışılan kadın uzun süre araçtan inmezken, olay yerine çağırdığı arkadaşının gelmesiyle araçtan indirildi. Bu kez de polis aracına binmemek için direnen kadın sürücü arkadaşıyla birlikte polis memurlarına ecel teri döktürdü. Dakikalarca uğraşan ekipler en sonunda sürücüyü polis aracına bindirmeye razı etti. Sürücünün yapılan sorgulamasında ehliyetinin de olmadığı anlaşılırken, sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 27 bin 944, araç ruhsat sahibine de 18 bin 677 lira para cezası kesti. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Alkollü kadın sürücüsü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Alkollü Kaçış - Son Dakika

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