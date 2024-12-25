Aksaray\'da Bıçaklı Saldırı

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Aksaray'da eski eşini 14 yerinden bıçaklayan şahıs geniş güvenlik önlemleri altında Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Olay, 22 Aralık'ta Paşacık Mahallesi 1616 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden A.Ş.Ş. (22) isimli kadın, yolda 1,5 yıl önce ayrıldığı eski eşi G.G. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada G.G. yanında taşıdığı bıçakla eski eşini 14 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde bir apartmanın önüne kadar giden genç kadın burada bir araç sürücüsünden yardım isterken yere yığıldı. Olaydan sonra bıçağı da atıp kaçan G.G. kayıplara karıştı. Şüpheli G.G., dün gece İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Şifahane Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Sorgu için emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden A.Ş.Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - AKSARAY