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Aksaray'da cam balkon ustası hayatını kaybetti

Aksaray\'da cam balkon ustası hayatını kaybetti

Aksaray'da bir apartmanın 3. katında cam balkon montajı yaparken düşen usta, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.02.2024 22:33  Güncelleme: 22:43
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3. kattan düşüp ağır yaralanan cam balkon ustası hayatını kaybetti

AKSARAY - Aksaray'da bir apartmanın 3. katındaki balkona cam balkon montajı yaparken yere düşerek ağır yaralanan usta, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi 5725 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi aileye ait dairenin balkonuna cam balkon montajı yapan Ahmet Nöbetçigil(29), balkonda çıktığı merdivende dengesini kaybederek beton zemine düşerek ağır yaralandı. Ustanın düştüğünü fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan usta, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet Nöbetçigil yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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