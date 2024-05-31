Aksaray'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Bulundu

Aksaray\'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Bulundu

Aksaray'da polis tarafından durdurulan araçta yolcu olarak bulunan kadının çantasında uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Kadının üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırında metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kadın gözaltına alınırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

31.05.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan araçta yolcu olarak bulunan kadının çantasında uyuşturucu kullanma aparatı bulan polis, "Şişemde vardı içtim, başka uyuşturucu yok" diyen kadının üzerinde yaptığı aramada iç çamaşırında metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Olay, Aksaray Gülağaç İlçe Yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Gülağaç'tan Aksaray istikametine seyreden Y.T. (38) idaresindeki 52 ADP 323 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan E.E. (27) isimli kadının tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araç ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Uygulamada görevli kadın polis memurları kadının çantasında yaptığı aramada uyuşturucu kullanma aparatları bulurken, polis ekipleri kadına uyuşturucu olup olmadığını sordu. Bunun üzerine "Şişemde vardı içtim, başka da uyuşturucu yok. İstediğiniz gibi arayabilirsiniz" diye cevap veren kadının üzerinde arama yapan kadın polis memurları, kadının iç çamaşırında poşetle gizlenmiş bir miktar metamfetamin maddesi buldu. Uyuşturucuya polis ekiplerince el konulurken kadın gözaltına alındı. Kadının daha önceden de uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan kaydı olduğu öğrenilirken, "Aranmam yok ama daha yeni beraat ettim" şeklinde konuştu. Gözaltı işlemleri sırasında kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren kadın, "Çekme lütfen, sinirlerimi bozuyorsun" dedi. İşlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Aksaray, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:16 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Yollar Ayrıldı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Yollar Ayrıldı
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
13:19 Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 18:41:04. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement