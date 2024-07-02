Aksaray'da Halk Otobüsü Yaşlı Kadına Çarptı - Son Dakika
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Aksaray'da Halk Otobüsü Yaşlı Kadına Çarptı

Aksaray'ın Ereğlikapı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaşlı kadın, halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

02.07.2024 17:53
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Aksaray'da yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Ereğlikapı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Emine G.'ye (60), Hasan S. (64) idaresindeki 68 H 1122 plakalı halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın yere düşerken çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeyle ambulansa taşınan yaşlı kadın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Halk Otobüsü Yaşlı Kadına Çarptı - Son Dakika

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