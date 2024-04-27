Aksaray'da İnşaat İşçisi İntihar Etmek İstedi - Son Dakika
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Aksaray'da İnşaat İşçisi İntihar Etmek İstedi

Aksaray\'da İnşaat İşçisi İntihar Etmek İstedi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bunalıma giren bir inşaat işçisi, çalıştığı inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi, polis ve belediye başkanının ikna çabaları sonucu çatıdan indirildi.

27.04.2024 13:20  Güncelleme: 13:26
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde bunalıma giren inşaat işçisi, çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Olay, Eskil'de toplu konut inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi olarak çalışan C.D. isimli şahıs, maddi sıkıntı gerekçesiyle girdiği bunalım sonucu çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Çatıya çıkan işçiyi gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de inşaatın altına hava yastığı açtı. İnşaatın çatısına çıkan polis ekipleri C.D.'yi ikna etmeye çalışırken sağlık ekipleri de hazır bekledi. Polis ve belediye başkanının ikna çabaları sonucu işçi ikna edilerek çatıdan indirildi. C.D. ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da İnşaat İşçisi İntihar Etmek İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cengiz Demir: Haber doğru ama yazdığınız yanlış maddi sıkıntıya girdi değil hakkını ve kendi bünyesinde çalışan emekçilerin hakkını almak için intihara kalkıştı ve şuan hayattayım size bu yorumu yapanda ta kendisi 0 0 Yanıtla

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