Aksaray\'da İnşaat İşçisi İntihar Etmek İstedi

3.Sayfa

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bunalıma giren inşaat işçisi, çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Olay, Eskil'de toplu konut inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi olarak çalışan C.D. isimli şahıs, maddi sıkıntı gerekçesiyle girdiği bunalım sonucu çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Çatıya çıkan işçiyi gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de inşaatın altına hava yastığı açtı. İnşaatın çatısına çıkan polis ekipleri C.D.'yi ikna etmeye çalışırken sağlık ekipleri de hazır bekledi. Polis ve belediye başkanının ikna çabaları sonucu işçi ikna edilerek çatıdan indirildi. C.D. ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. - AKSARAY