Aksaray'da İntihar Girişimi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da İntihar Girişimi Kurtarıldı

Aksaray\'da İntihar Girişimi Kurtarıldı

Aksaray'da intihar etmek isteyen 23 yaşındaki genç, devriye bekçileri tarafından kurtarıldı.

09.12.2024 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da aydınlatma direğine bağladığı iple kendini asarak intihara kalkışan genç, devriye gezen bekçiler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.25 sıralarında Taci Mahallesi Kapadokya Bulvarı E-90 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen M.C.G. (23), girdiği bunalım sonucu yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yanında getirdiği ipin bir ucunu üst geçitte bulunan aydınlatma direğine bağlayan, diğer ucunu da boğazına geçiren genç, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. O sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı mahalle ve çarşı bekçileri, durumu fark ederek hemen üst geçide çıktı. Bekçilerden biri genci bacağından tutup yukarı kaldırmak suretiyle nefes almasını sağlarken, diğer bekçi ise bıçakla ipi kesti. İpin kesilmesiyle gence ilk müdahale yine bekçiler tarafından yapıldı. Bekçilerin haber merkezine anons ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen şahıs, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olaya yoldan geçerken şahit olan Gamze Soner (26), "Ben üst geçide doğru gidiyordum, giderken bir hareketlilik gördüm. O ara yanımdan da bekçi koşup gitti. Ben de arkalarından koştum acaba ne oldu diye. Bir baktım ki adam kendisini orada asmış. O arada bekçi hemen ipi kesti, Allah razı olsun adamı kurtardılar" dedi.

Olaya tanık olan Melike Yılmaz (18) ise, "Üst geçide çıkıyordum karşıya geçmek için. Bir kişi üst geçidin aydınlatma diğerine kendini asmış. İki bekçi de koşarak geldi birisi ayağına sarıldı, birisi de ipi kesti. Böylece kurtardılar, Allah razı olsun" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Kurtarma, Güvenlik, aksaray, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da İntihar Girişimi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
20:53 Şam’da kritik zirve: Esad’ın başbakanı hükümeti resmen devretti Şam'da kritik zirve: Esad'ın başbakanı hükümeti resmen devretti
20:19 Asgari ücrette topu muhalefete attı Erdoğan’dan Bakan Işıkhan’a ’silkeleme’ talimatı Asgari ücrette topu muhalefete attı! Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'silkeleme' talimatı
19:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
09:44 ’’Esad, Rusya’da görüntülendi’’ diye paylaşılıyordu Gerçek bambaşka çıktı ''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
09:43 Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık’ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı
09:36 Barış Alper’in babasından Manaj’a olay cevap: Mutlaka tanışacağız Barış Alper'in babasından Manaj'a olay cevap: Mutlaka tanışacağız
09:25 Ünlü şarkıcının kuzeninin ölümünde sır perdesi aralandı Ünlü şarkıcının kuzeninin ölümünde sır perdesi aralandı
09:23 Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu
08:48 Erman Toroğlu’ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi Erman Toroğlu'ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi
08:38 Un fiyatları tavan yaptı Fabrikalara inceleme başlatıldı Un fiyatları tavan yaptı! Fabrikalara inceleme başlatıldı
08:29 Esad da artık mülteci oldu Esad da artık mülteci oldu
08:08 MasterChef’te elenen isim ortalığı karıştırdı MasterChef'te elenen isim ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 22:20:07. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da İntihar Girişimi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.