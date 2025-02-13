Aksaray'da İşçi Servisi Kaza Yaptı - Son Dakika
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Aksaray'da İşçi Servisi Kaza Yaptı

Aksaray\'da İşçi Servisi Kaza Yaptı

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen işçi servisinde 15 kişi yaralandı.

13.02.2025 13:40
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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi şarampole devrilirken kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (47) idaresindeki 68 S 0752 plakalı işçi servis midibüsü kar yağışı ve yolun buzlanması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve serviste bulunan 14 kişi olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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