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Aksaray'da Kaçak Sigara Operasyonu

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KOM ekipleri, Aksaray'da kaçak sigara ve tütün ele geçirerek iki kişiyi gözaltına aldı.

28.11.2024 10:58
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Aksaray KOM'dan kaçak sigara operasyonu

AKSARAY - Aksaray'da kaçakçılara yönelik operasyon düzenleyen KOM ekipleri çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla 2 şahsın bir ikamette kaçak sigara üretimi ve tütün bulundurduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, adresi belirlenen ikameti takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekiplerin yaptığı operasyonda ev adeta imalathane gibi bulundu. 7 adet matkap seti, 15 bin adet kaçak sigara, 1 adet sigara sarma makinesi, 170 adet kesilmiş bandrol ve 20 kilo kıyılmış tütün ele geçirilen evde yakalanan B.Ö. ve S.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Aksaray\'da Kaçak Sigara Operasyonu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika

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