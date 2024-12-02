Aksaray'da Kayıp Vatandaş Ekipleri Azarladı - Son Dakika
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Aksaray'da Kayıp Vatandaş Ekipleri Azarladı

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Aksaray'da kaybolduğu düşünülen bir vatandaş, ekiplerin seferber olmasına rağmen kapıyı açıp azarladı.

02.12.2024 04:34
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Tüm ekipler onun için alarma geçip seferber oldu, o ise ekipleri azarladı: "Yatmak da mı sorun ya?

AKSARAY - Aksaray'da kendisinden haber alınamayan bir vatandaş için alarma geçen sağlık ve kurtarma ekipleri tüm imkanlarıyla seferber olurken, tam kapı açılıp daireye girileceği sırada kapıyı açan vatandaş kendisi için mücadele eden ekipleri "Yatmak da mı sorun ya, kapkaççı gibi" deyip azarladı.

Olay gece yarısı Çerdiğin Mahallesi 1050 Sokak Çelik Apartmanı'nın 3. katındaki 7 numaralı dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın içinde ve dairelerde gaz kokusu alan bina sakinleri apartmanda tek doğal gaz kullanan 3. kattaki dairede oturan H.M.A. isimli şahsın kapısını çaldı. Komşular dakikalarca ısrarla kapıyı çaldı ama açan olmayınca endişeleri daha da arttı ve dairede yalnız yaşayan şahsın başına bir iş gelmiş olabileceğinden şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD), Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN), doğal gaz acil ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ekiplerin adeta alarma geçtiği ihbarda ekipler kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD, KBRN ve doğal gaz acil ekipleri bina ve dairede gaz ölçümleri yaptı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır bekletildiği seferberlikte ekiplerin de şahıstan haber alamaması üzerine ev sahibine ulaşılarak evin anahtarları getirildi. Yapılan gaz ölçümünün ardından polis ekipleri çift kapısı olan dairenin önce demir kapısını açtı, sonra da dairenin ahşap kasasını açmak isterken evde yaşayan H.M.A. kapıyı açtı. Şahsın kapıyı açması üzerine hem komşular hem de ekipler rahat bir nefes alırken, polis ekiplerinin şahsa durumu izah etmesine rağmen sinirlenen ev sahibi, "Senin için geldik" diyen ve kendisi için seferber olan tüm ekiplere, "Yatmak da mı sorun ya? Gelecek bir şey yok. Uykusuzdum yattım ya, ne var bunda, sıkıntı nedir yani? Kapkaççı gibi" deyip azarladı.

Aksaray\'da Kayıp Vatandaş Ekipleri Azarladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kayıp Vatandaş Ekipleri Azarladı - Son Dakika

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