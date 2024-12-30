Ölümden dönen baba ile küçük kızın birbirine sarılması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Ölümden dönen baba ile küçük kızın birbirine sarılması kameraya yansıdı

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Aksaray'da motosiklete çarpan otomobil, baba ve kızın yola savrulmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

30.12.2024 12:07
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Aksaray'da otomobilin motosiklete çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, motosikletten savrulan baba ve küçük kızın birbirine sarılması yürekleri dağladı.

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi Merkez Mahallesinde yaşandı. İlçe merkez istikametine seyreden D.G.Z. (27) isimli bayan sürücünün idaresindeki otomobil, 4 yol geçişinde C.D. (33) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve 4 yaşındaki kızı N.G.D. motosikletten savrularak yola düştü. Kazanın ardından hemen yerden kalkan baba ve küçük kızı birbirlerine sarılırken, tüm bu anlar bir ikametin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin motosikletle çarpışma anı ve yola savrulan baba ve kızın birbirlerine sarılması, otomobilin ise bir evin duvarına çarparak durması ve kadın sürücü ile kadın yolcunun aşağıya inerek yardım istemesi görünüyor.

BABA VE KÜÇÜK KIZI AMELİYAT OLACAK

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan baba ile kızı, hafif yaralanan otomobil sürücüsü ile birlikte Eskil İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, babanın ayağında kırık, kızının ise çenesinin kırık olduğu ve ameliyat olacakları öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ölümden dönen baba ile küçük kızın birbirine sarılması kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ölümden dönen baba ile küçük kızın birbirine sarılması kameraya yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Burcu Palaz:
    çenesi mi kırık...kurban olurum yavrum yaa.aracin hızı nedir ya bi yavaşla bak bakalım 30 2 Yanıtla
  • serkan ipek:
    arkadas yol hakki kimin belli degil suclu belediyedir avrupada olsa tazminat davasi acilirdi kasis ve dur isareti koymasi gerekir yok ilerde daha buyuk kazalara neden olur 25 0 Yanıtla
  • Y Y:
    Babaya, kasksız motosiklet kullanmak, çocuğunun hayatını tehlikeye atmak ve aşırı hız yapmak gibi nedenlerden dolayı ceza verilmelidir. Ayrıca, sağdan gelen aracın önceliği varken durması gerekiyordu. Bir baba olarak, ben çocuğumun hayatını bu şekilde tehlikeye atmazdım. O çocuk, babasına güveniyor; Yetkililer sesleniyorum, işlem yapılsın. 16 3 Yanıtla
  • Yasir null:
    orda neden levha yok millet uzaya gidiyor biz daha levha koyamıyoruz suç bence%100 motorda öyle hızlı yola giremezsin dursana o hızne bide çocuk war bencillik 10 2 Yanıtla
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