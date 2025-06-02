Aksaray'da Magandalara Cephanelik Operasyonu

Aksaray'da magandaların evinden cephanelik çıktı

AKSARAY - Aksaray'da düğün ve asker eğlencesi gibi özel günlerde havaya ateş açan magandalara yönelik 8 ayrı adrese operasyon düzenleyen jandarma evlerden adeta cephanelik ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, şehirde silah kaçakçılığının önlenmesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla meskun mahalde havaya ateş açan magandalara yönelik çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğünlerde sivil jandarma ekipleriyle fiziksel takip başlattı. Öte yandan, çeşitli sosyal medya platformları üzerinde de teknik takip başlatan jandarma ekipleri, eş zamanlı olarak yürüttüğü takipte havaya ateş açan 7 şahsı tespit etti. Şahısların belirlenen 8 ayrı adresine yönelik sabahın ilk ışıklarında operasyon için düğmeye basıldı. Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise adeta cephanelik çıktı. 18 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 512 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği üretim makinesi, 2 adet barut kovası, 11 adet bıçak, 1 adet kurşun eritme makinesi, 26 bin adet saçma, 630 adet boş av tüfeği fişeği, 13 adet av tüfeği parçası, 1 adet özel üretim kalem bıçak, 1 adet barut doldurma aparatı ve 21 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konularken, 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.